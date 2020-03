Il Capo della Protezione Civile, Borrelli, nella sua consueta conferenza stampa ha diramato i dati sul Covid-19, privi di quelli di Puglia e della provincia autonoma di Trento. I contagiati sono 27980, con 2158 decessi e 2749 guarigioni, circa 414 in più rispetto alle precedenti 24 ore.Pur allarmanti i dati dei decessi, che hanno sfondato quota 2mila, da domenica si sono ridotti, passando da 368 a 349 persone. E' allarmante la situazione in Lombardia, in quanto ci sono 202 decessi in più rispetto a ieri sui 14649 contagiati, così come sono aumentati i ricoverati 1273 dalle ultime 24 ore, e la terapia intensiva 'ospita' 823 pazienti, 66 in più rispetto ieri.