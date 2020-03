Italia zona rossa, Conte annuncia misure draconiane: "Chiusi negozi, bar e ristoranti"

Il Governo Conte dichiara guerra al Coronavirus con misure draconiane. Entra in vigore da oggi e fino al 25 marzo il nuovo decreto che prevede la"Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani", ha detto Conte annunciando il dpcm.di queste misureha sottolineato il premier in diretta Facebook elencando le nuove disposizioni: "Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Restano garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e i servizi di pubblica utilità. Restano garantiti i trasporti.Soddisfatto il governatore della Lombardia, il primo a chiedere misure più restrittive:Sono certo che non solo i lombardi, ma tutti gli italiani, valuteranno positivamente questo provvedimento. Con la consapevolezza che i sacrifici di oggi sono necessari per ripartire più forti domani".Intantodopo la nuova stretta sull'Italia per l'emergenza coronavirus. Il differenziale segna 205 punti contro i 191 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale è pari all'1,27%.