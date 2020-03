Juventus: cinque calciatori bianconeri hanno raggiunto i familiari

Cinque calciatori della Juve hanno lasciato Torino e sono andati dalle loro famiglie, uno prima dell’emergenza Coronavirus, gli altri quattro durante questa emergenza. Torneranno a Torino appena la Juve comunicherà la ripresa degli allenamenti, molto probabilmente dopo il 3 aprile. Cristiano Ronaldo è andato a Madeira in Portogallo per assistere la madre colpita da ictus cerebrale verso la fine di febbraio. Poi è tornato a Torino per giocare la partita in casa con l’Inter l’8 marzo e il 9 marzo è ritornato a Madeira.Mercoledì 18 marzo Gonzalo Higuain è andato a Buenos Aires in Argentina per aiutare la madre che da quattro anni putroppo è malata di cancro. Higuain è partito da Torino con un jet privato. Miralem Pjanic è andato dalla sua famiglia in Lussemburgo. Samuel Khedira è andato in Germania dai suoi familiari. Douglas Costa è partito per il Brasile per andare a trovare la sua famiglia. I cinque calciatori della squadra bianconera sono partiti da Torino con l’autorizzazione della Juve. Tutti gli altri calciatori della Juve sono rimasti in quarantena a Torino perché Rugani Matuidi e Dybala sono risultati positivi al Coronavirus. La quarantena durerà fino al 26 marzo.