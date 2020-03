La 31^ edizione di Milano Unica, il 7, 8 e 9 settembre a Fiera Milano Rho

MILANO - Il Comitato di Presidenza di Milano Unica ha ritenuto opportuno spostare le date della 31^ edizione di Milano Unica, previste a luglio, al 7, 8 e 9 settembre, sempre a Fiera Milano Rho. “La complessità della situazione nazionale, l’evolversi del problema a livello internazionale, le oggettive difficoltà delle aziende a predisporre le collezioni, l’impegno di molte imprese nel riconvertire le proprie attività per assicurare la produzione di presidi sanitari atti a garantire la sicurezza di tutti, sono i temi alla base della decisione di rinviare a settembre l’ormai tradizionale edizione di luglio” ha dichiarato Alessandro Barberis Canonico, Presidente di Milano Unica.





“Si tratta di una decisione necessaria - aggiunge Alessandro Barberis Canonico -, che ci auguriamo concorra a far evolvere positivamente la situazione, come auspicato dal Governo e soprattutto dai sanitari che lavorano in prima linea, ai quali va il nostro profondo ringraziamento”. “La nostra priorità - ha precisato Massimo Mosiello, Direttore Generale di Milano Unica - è ora quella d’informare tutti gli espositori circa i nuovi termini di adesione e le modalità di partecipazione. In questo cruciale momento, - prosegue il Direttore Generale - si è tutti chiamati a una sospensione dei nostri ritmi e delle nostre abitudini, oltre alla consapevolezza dello straordinario impegno che richiederà la ripresa, che a tutti auguro possa essere rapida e costruttiva. Il nostro è un servizio organizzato da imprenditori per imprenditori. Rinnovo pertanto il mio messaggio di profonda fiducia e di solida alleanza. Uniti per essere unici”.





La consueta presentazione delle Tendenze, avverrà regolarmente in forma digitale, strumento grazie al quale si può restare in connessione. Distanti ma uniti. Seguiranno a breve gli approfondimenti a riguardo.