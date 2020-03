L'Agenzia delle Entrate ha ricevuto diverse segnalazioni relative a email di phishing che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l'obiettivo di raccogliere informazioni riservate. Nelle email come oggetto appare la dicitura "Notifica per il rimborso fiscale del 2019" e provengono da indirizzi non riconducibili all'Agenzia delle Entrate. In corso le indagini eseguite dalla polizia postale.