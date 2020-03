L'esordio dei Fake, band rivelazione pop: ''Siamo dei sognatori, ma restiamo con i piedi per terra''

Cosa racconta 'E' così e da dove nasce l'idea?





Essendo una band, sicuramente con delle personalità differenti, con quale musica siete cresciuti? Come hai già premesso, siamo un’entità formata da 3 anime, perciò ognuno aggiunge i propri ingredienti nel calderone ma gli ultimi arrivano ogni venerdì, dall’ascolto delle nuove uscite tra cui qualcuna ci cattura sempre. Amiamo crescere ed evolverci di continuo.













Descrivetevi in tre aggettivi...

Fabrizio (voce), Equilibrato, riflessivo, concreto. Luca (batteria), Estroverso, sicuro e intraprendente Mattia (basso), Curioso, determinato e pignolo.





In questo periodo siete in sala di registrazione per completare il vostro album d'esordio. Cosa ci potete anticipare?

Un trio di giovani ragazzi che sta conquistando il popolo delle teen e non solo. I Fake, band pop milanese, fanno il loro esordio nel panorama musicale italiano con il brano 'E così', un treno di emozioni che arriva dritto al cuore. I Fake, ovvero Fabrizio, Luca e Mattia, sono la grande rivelazione del panorama pop italiano; originalità, freschezza e talento. Un mix di ingredienti per arrivare al successo. Li abbiamo incontrati per conoscere meglio chi si cela dietro questi tre giovani musicisti.Sinceramente non ci aspettavamo che le cose partissero così bene ma ovviamente ci speravamo, d’altronde sognare non costa nulla e noi siamo sognatori, anche se abbiamo i piedi ben piantati a terra.Racconta di tutte quelle domande che non ricevono risposta, lasciandoci solo con un è “così” e facendoci credere di non essere abbastanza importanti. L’idea nasce proprio dalle nostre esperienze e dal desiderio di urlare: “io sono io e siamo tutti importanti!”Ci saranno sicuramente 3 singoli e tanti brani scritti ma il resto non possiamo saperlo. Di certo siamo nati e stiamo imparando a camminare ma l’obiettivo è quello di correre... a piedi scalzi.LINK VIDEOCLIP - E' COSI'