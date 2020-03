Levante, regina delle radio: Tikibombom è il brano più suonato

Guarda il video : https://youtu.be/MlofRex31rg

A più di mese dal Festival di Sanremo “Tikibombom”, il brano di Levante, è il singolo più trasmesso dalle radio italiane (fonte classifica Earone di oggi). Stessa sorte per il video che ha raggiunto 7 milioni e 600 mila di visualizzazioni e rispecchia nelle immagini il tema della canzone: un canto di gente libera, un ballo di non omologazione in cui emerge la diversità come ricchezza.Tikibombom è contenuto nell’album MAGMAMEMORIA MMXX”, l’edizione speciale dell’album di inediti uscito ad ottobre, che nella nuova versione, in uscita il 7 febbraio contiene 31 brani in un doppio cd tra cui TIKIBOMBOM, 4 bonus track e Magmamemoria live registrato durante lo straordinario concerto tenutosi per la prima volta al Mediolanum Forum di Milano lo scorso novembre: un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro.