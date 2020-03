Mamma ascolta cuore figlia trapiantato ad una bambina

ROMA - Una mamma ascolta il cuore della figlia morta tornare a battere e ritorna ad essere felice. Sembra una follia eppure è successo davvero. Gli Stati Uniti il mondo intero, si stanno commuovendo da giorni dopo la pubblicazione di un video su internet diventato subito virale, in cui una donna, Emmy Taylor Hamlin, 40 anni di St Louis, Missouri, ha incontrato la bambina a cui è stato trapiantato il cuore della sua unica figlia Alydia, 15 anni, dopo essersi tolta la vita nell'aprile dello scorso anno.Le sue azioni disinteressate hanno salvato la vita a Brooklyn Konerman, ora sedicenne, che aveva un disperato bisogno di un nuovo cuore dopo essere nata con un raro difetto chiamato sindrome del cuore sinistro ipoplasico, il che significa che la parte sinistra del cuore non si sviluppa. Emmy evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha voluto conoscere colei che ha ricevuto l'organo che ha deciso di donare alla morte della sua bambina, non solo.Con uno stetoscopio ha voluto ascoltarlo e ha abbracciato caramente la per averle offerto questa possibilità e si sente più serena.