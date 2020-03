Manovre speculative su vendita mascherina nel Barese

- Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Finanza di Bari ha effettuato delle perquisizioni presso l'azienda Aesse Hospital per presunte speculazioni nella vendita di mascherine sanitarie del tipo ffp3, in quanto, secondo l'accusa, avrebbe rivenduto tali mascherine all'Asl di Bari a 18€ l'uno quando il loro prezzo originario era di 1,25€. Il tutto era accaduto mentre l'azienda americana 3M dichiarava di non poter procedere alla consegna per esaurimento merce.Le indagini, nate dopo un articolo della Gazzetta, cercano di gettare luce su possibili manovre speculative su beni di prima necessità, e ha dato la possibilità alle forze dell'ordine in flagranza di reato di sequestrare la merce.Gli avvocati dell'azienda difendono l'operato della stessa, dichiarando che non ci sarebbero stati comportamenti scorretti in quanto si è sempre operato in piena trasparenza, acquistando le merci al prezzo di mercato che non ammontano a quanto indicato, su cui è stato applicato un legittimo margine di guadagno.