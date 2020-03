Migranti bloccati tra Grecia e Turchia

Continua il braccio di ferro tra la Grecia e la Turchia, con i circa 34778 siriani bloccati nel confine greco e turchi, respinti dalle guardie di frontiera greche, che hanno lanciato fumogeni ed arrestato 244 immigrati che tentavano di varcare il confine greco, mentre la Turchia aveva schierato 1000 poliziotti al confine, per evitare che i disperati potessero tornare nel Paese ottomano.Dura la condanna della Ue nei confronti di Erdogan per il suo obbligo di rispettare l'accordo del 2016, che vincola Ankara a fermare il flusso di immigrati irregolari verso la Grecia, che il presidente turco ha già fatto sapere di non voler più rispettare.