Molotov contro auto del sindaco di Campi Salentina

LECCE - Una bottiglia incendiaria ha devastato negli scorsi giorni l'auto del Sindaco di Campi Salentina (Le), Alfredo Fina, parcheggiata all'interno del giardino della sua abitazione. L’episodio segue le minacce all’assessore alla Casa e ai Servizi sociali del Comune di Lecce, Silvia Miglietta, e l'attentato dinamitardo ai danni del Sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato avvenuto la notte del 12 febbraio."È l’ennesimo atto intimidatorio che un sindaco pugliese è costretto a subire dall'inizio dell'anno - ha dichiarato il Coordinatore regionale di Avviso Pubblico, Pierpaolo d’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo – Siamo davvero molto preoccupati, è una situazione che non possiamo più accettare. Come abbiamo evidenziato durante l'incontro del 24 febbraio, a Cellamare, organizzato proprio per far sentire la nostra vicinanza al Sindaco della città Gianluca Vurchio a seguito delle pesanti minacce subite, la provincia di Lecce negli ultimi cinque anni risulta essere il territorio più colpito in Puglia, con ben 80 intimidazioni nei confronti di amministratori locali e personale della Pubblica amministrazione. Nel solo anno 2019, come evidenziano i dati del Rapporto di Avviso Pubblico Amministratori sotto tiro, presentati in anteprima durante l'iniziativa di Cellamare, abbiamo registrato 17 episodi in 9 comuni. Dopo Foggia, dove si sono verificati ben 21 atti intimidatori nel 2019, Lecce è la provincia più colpita dello scorso anno".