Puglia, aggressioni a personale medico: M5S chiede istituzione di un tavolo permanente

BARI - La consigliera regionale del M5Sha depositato una mozione per impegnare la Giunta ad istituire un Tavolo permanente regionale con gli Ordini provinciali dei Medici, per consentire una interlocuzione e un coordinamento stabile con l’Amministrazione regionale sulle tematiche sanitarie di pubblico interesse.“Si tratta - spiega la pentastellata - di un Tavolo previsto anche nel protocollo d’intesa siglato il 22 novembre 2018 tra la Conferenza delle Regioni e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, con l'obiettivo di affrontare congiuntamente le tematiche di maggiore rilevanza nel settore sanitario attinenti alle professioni dei medici e degli odontoiatri”.Il Tavolo permanente consentirebbe l'esame di tematiche come il ruolo professionale del medico e le attività formative; i fabbisogni del personale medico e programmazione e sviluppo dei sistemi sanitari regionali; la promozione della legalità e della trasparenza a tutela dei cittadini e delle istituzioni; la verifica di ipotesi per regolamentare le modalità di apertura ed utilizzo degli studi medici ed odontoiatrici; iniziative per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti degli operatori sanitari; la pianificazione di interventi per migliorare gli standard di sicurezza sul lavoro degli operatori sanitari.“Soltanto un paio di giorni fa - continua Laricchia - si è registrato l’ennesimo caso di aggressione ad un medico nell’ospedale di Putignano. Oltre a stigmatizzare questi episodi, è necessario intervenire concretamente con tutti gli strumenti in nostro possesso, per questo chiedo alla Giunta di istituire il Tavolo per avviare una interlocuzione costante con gli operatori sanitari, che devono poter lavorare in tranquillità”.