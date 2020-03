Mr Rain, il rapper torna con il nuovo singolo 'Fiori di Chernobyl'

IL PERCORSO ARTISTICO DI MR RAIN - Nel 2013 partecipa ad X Factor, ma dopo essere stato ripescato per l'entrata diretta, rifiuta la partecipazione al programma. Nel mese di gennaio 2014 inizia il primo tour ufficiale di venti date, che toccano le principali regioni e città italiane. Il rapper si esibisce anche in apertura di concerti di colleghi, come Vacca, con cui ha realizzato il brano "Make money", Salmo, Fedez, Emis Killa, Fabri Fibra, Toots and the Maytals, Babaman, Bassi Maestro, Two Fingerz, Mondo Marcio, Brusco, Gemitaiz, Madman e Dargen D'amico.

Torna sulle scene il rapper Mr Rain con il nuovo singolo “Fiori di Chernobyl”, in uscita venerdì 13 marzo. Mr Rain è uno dei cantautori rap under 30 più maturi della scena italiana con all’attivo certificazioni Platino per i suoi brani. Artista fuori dal coro, Mr Rain è capace di parlare di tematiche impegnate, con attenzione alle parole e non solo alle rime per raggiungere un rap a volte romantico.