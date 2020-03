Pallamano: il Fasano ko 25-23 col Pressano fuori dalla Coppa Italia

- Nei quarti di finale di Coppa Italia di pallamano maschile il Fasano ha perso 25-23 a Siena contro il Pressano ed è stato eliminato. Primo tempo, gol di Nikocevic 6-2 per gli altoatesini. Una rete di Pugliese permette ai pugliesi allenati da Francesco Ancona di impattare 11-11. Dallago, il Pressano conclude in vantaggio 12-11 il primo tempo. Secondo tempo, Angiolini consente ai pugliesi di pareggiare 18-18. Dedovic, 21-20 Pressano. D’Antino, gli altoatesini allungano 24-20. Di Maggio, il Pressano vince questo quarto, 25-23 tutta la partita e si qualifica per la semifinale. Il Fasano è eliminato.Sconfitta immeritata per la squadra di Francesco Ancona. Migliori realizzatori, nei pugliesi Knezevic 9 gol, nel Pressano Dallago 7 reti. Il Fasano potrà riprendersi nel campionato di Serie A di pallamano maschile dove affronterà nella sesta giornata di ritorno in casa il Siena. Stavolta i pugliesi dovranno vincere per fare un passo in avanti sicuramente molto importante nella lotta per la salvezza. Il Fasano avrà buone possibilità di superare la squadra toscana.