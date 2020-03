Tennis: a Dubai trionfa Djokovic

- Il serbo Djokovic ha vinto il torneo di tennis maschile di Dubai negli Emirati Arabi. Ha sconfitto in finale 6-3 6-4 il greco Tsitsipas. Nelle semifinali Djokovic ha superato 2-6 7-6 6-1 il francese Monfils e il greco Tsitsipas ha battuto 6-2 6-3 il britannico Evans. Nei quarti di finale Djokovic ha vinto 6-2 6-2 col russo Khachanov e Tsitsipas si è imposto 4-6 6-4 6-4 sul tedesco Struff.Ad Acapulco in Messico si sono qualificati per la finale lo spagnolo Nadal che ha sconfitto in semifinale 6-3 6-2 il bulgaro Dimitrov e l’americano Fritz il quale ha battuto nell’altra semifinale 2-6 7-5 6-3 l’altro americano Isner. Nei quarti di finale Nadal ha vinto 6-2 6-1 con il coreano Soon Woo e Fritz ha superato 6-4 6-3 il britannico Edmund.La bielorussa Sabalenka ha vinto il torneo di tennis donne di Doha in Qatar. Ha sconfitto in finale 6-3 6-3 la ceca Kvitova. Nelle semifinali la Sabalenka ha superato 6-4 6-3 la russa Kuznetsova e la Kvitova ha battuto 6-4 2-6 6-4 l’australiana Barty. Nei quarti di finale la Sabalenka ha prevalso 3-6 7-6 6-3 sulla cinese Zheng e la Kvitova si è imposta 7-6 7-6 sulla tunisina Jabeur.