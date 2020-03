Alla Libreria ’Campus’ di Bari si presenta il volume ‘Quasi’ di Teresa Antonacci

BARI - Sarà presentato sabato 7 marzo presso la Libreria Campus (in via Toma, 76/78) Bari, il nuovo romanzo scritto da Teresa Antonacci dal titolo “Quasi” (Les Flâneurs Edizioni), sequel di “La dodicesima stanza”. A dialogare con l’autrice sarà Cristina Scorcia, mentre le letture saranno curate da Valeria Pinto. L’incontro è a ingresso libero e avrà inizio alle ore 19.Dopo la morte dell’amatissimo Nicola e il trasferimento nella casa di dodici stanze, a Polignano, ad Alina tocca ricominciare tutto da capo, o quasi. Ormai donna matura e realizzata, che ha fatto pace con il proprio dono – la sindrome di Asperger –, dovrà mettere insieme i cocci del passato e provare a costruire una nuova serenità dopo averla rincorsa, raggiunta e ripersa. Ma i déjà-vu accadono, e l’amore pure, e lei si troverà di nuovo in balia della sorte, ad accoglierne le svolte inaspettate e le speranze disattese. Perché, come diceva nonno Giuseppe, «Dio dà e Dio toglie» e le cose irrisolte della vita prima o poi tornano pressanti. Riuscirà a pareggiare i conti con il destino, questa volta?Teresa Antonacci nasce nel 1964 in provincia di Bari, dove attualmente vive e lavora. Sposata, tre figli, un marito, un cane e una tartaruga, ricopre un incarico dirigenziale in Poste Italiane. “Quasi” è il suo nono libro, sequel di “La dodicesima stanza”, pubblicato da Les Flâneurs Edizioni nel 2016 e foriero per l’autrice di numerosi podi in premi internazionali, tra cui la I edizione del Premio Letterario Internazionale Maria Cumani Quasimodo e la XI edizione del Premio Giovane Holden. Sito web: www.teresaantonacci.itInfo 080/ 9260560 (questo numero è attivo anche come WhatsApp).Ingresso gratuito info@campuslibreria.it