Pandemic life

Il coronavirus ha segnato profondamente le nostre vite in maniera molto rapida silenziando l'intera umanità.In questi giorni ho ricevuto chiamate e messaggi da amici in tutto il mondo che vivono anche loro nello stesso stato di panico e isolamento.Un avvenimento globale che porta a riflettere su molti aspetti della nostra umanità e sulla nostra politica. Mai come ora ci sentiamo così uniti e vicini con l' unico scopo di ritornare alla normalità. La domanda è Tornerà tutto come prima? Cosa succederà? Saremo diversi?I libri di storia ci insegnano che a eventi epocali seguono cambiamenti epocali, dunque differenze importanti nella nostra società. Se prima la nostra vita (in particolare in italia) era fatta di abbracci, contatti, strette di mano e visi scoperti... ora dobbiamo vivere a metri di distanza, mascherine, guanti in lattice e igienizzanti maniLe nostre vite sono cambiate in poche settimane, anche se inizialmente sembrava l' incipit di un film di fantascienza o una serie tv di Netflix...In realtà è successo davvero! Una vita pandemica...Il Coronavirus ha cambiato il nostro modo di vivere sia nelle relazioni interpersonali che lavorative, siamo ora tutti in guerra e in quarantena, con protezioni per difenderci dal virus e da chi ne è infetto.L' umanità si prepara a una nuova era, a una nuova evoluzione. L' Italia sarà una delle prima nazioni che si rialzerà più forte di prima!