Salvini: "Chiediamo incontro a Colle"

ROMA - "Oggi conto di avere, a nome di tutto il centrodestra, una risposta per un incontro positivo e costruttivo. La nostra voglia è quella di collaborare, di metterci a disposizione, di andare in Parlamento che è il nostro luogo di lavoro, come il supermercato per le cassiere. Di ascoltare in Parlamento i ministri, il Presidente del Consiglio, di poter fare suggerimenti, proposte migliorative". A dichiararlo il segretario della Lega, intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5 questa mattina durante "Non Stop News".