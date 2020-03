- "Un Papa ingabbiato". Il Santo Padre Francesco ha così introdotto, senza con un pizzico di rassegnazione per le rigide misure sanitarie legate all'emergenza epidemiologica, la recita dell'Angelus nella diretta video dal palazzo apostolico nella mattinata di domenica 8 marzo 2020.Non è mancato il riferimento all'attuale diffusione del Covid-19, esprimendo la sua vicinanza alle popolazioni del Nord Italia ed in particolare ai "suoi fratelli Vescovi", così come li ha definiti nel corso della consueta riflessione domenicale. Al termine della stessa, Papa Francesco si è ugualmente affacciato dalla finestra del suo studio per rivolgere un breve saluto ai fedeli presenti in piazza San Pietro.