Pearl Jam, il ritorno che tutti gli amanti del rock attendevano

(credits: Ufficio Stampa)

MILANO - Simboli della generazione grunge degli anni 90, i Pearl Jam tornano a sorpresa con un nuovo album d'inediti 'Giganton', in uscita oggi, venerdì 27 marzo. Composto da 12 pezzi di puro rock, in queste nuove tracce è racchiusa tutta la vita della band trascorsa in questi sei anni di silenzio discografico, fatto di ricerche e di viaggi.Il gruppo di Seattle guarda al futuro e lo fa con lo stesso modo che gli ha da sempre contraddistinti. Eddie Veder e company non deludono mai.