Peppa Pig, un mese con la simpatica maialina rosa più amata dai bambini

A partire dal primo aprile Peppa Pig torna su RaiPlay con la settima stagione e con 39 episodi dell’ottava stagione. Inoltre, 12 episodi della stagione 8 saranno fruibili in esclusiva su RaiPlay nella doppia versione italiana e inglese.RaiPlay propone la serie animata, non solo come contenuto di intrattenimento, ma anche con il fine didattico di avvicinare i bambini alla lingua inglese attraverso le avventure quotidiane dei loro personaggi preferiti.Un apprendimento che unisce l’allenamento all’ascolto di frasi semplici in inglese e il divertimento garantito della serie Peppa Pig. Ogni episodio dei 39 disponibili avrà la sua versione in lingua inglese, così da permettere al bambino di esercitare la comprensione dei vocaboli.