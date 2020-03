Promozione Pugliese: la Sly United Bari vince 3-0 a Spinazzola

- Nella decima giornata di ritorno del girone A di Promozione Pugliese la Sly United Bari ha vinto 3-0 a Spinazzola ed è prima in classifica con 68 punti. Nel primo tempo è passata in vantaggio la Sly United Bari con Zotti su rigore dato per un fallo di Campanale sullo stesso Zotti. Nel secondo tempo la squadra di Claudio De Luca ha raddoppiato con Diagne di testa. La squadra barese ha realizzato la terza rete con Lacarra, tiro di destro su cross di Quacquarelli. Decima vittoria fuori casa per la Sly United Bari. La partita che il Manfredonia doveva giocare a Bisceglie contro il Don Uva Bisceglie è stata sospesa alla fine del primo tempo per una lite tra Laboragine del Manfredonia e alcuni calciatori della squadra avversaria.Il Manfredonia stava vincendo 1-0 con un gol realizzato nel primo tempo da Trotta di sinistro. Su questo match deciderà il giudice sportivo. Il Manfredonia è secondo a 61 punti. Nell’undicesima giornata di ritorno la Sly United Bari giocherà in casa col Capurso e dovrà vincere per fare un passo in avanti importante verso la promozione in Eccellenza. Il Manfredonia sfiderà in casa il Norba Conversano e dovrà ottenere i tre punti per non farsi distaccare troppo in classifiica dalla capolista Sly United Bari. Nel girone B il Racale ha vinto 2-0 in casa col Novoli ed è primo con 53 punti. Il Matino ha vinto 2-1 ad Aradeo ed è secondo a 51 punti.