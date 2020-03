Basket Milano: ko 78-73 col Real Madrid in Eurolega

di FRANCESCO LOIACONO - Nella ventisettesima giornata di Eurolega di basket maschile Milano ha perso 78-73 in casa contro gli spagnoli del Real Madrid. La partita si è giocata a porte chiuse, senza spettatori, per il Coronavirus. Primo quarto, Moraschini 11-5 per i lombardi allenati da Ettore Messina. Micov, 15-7. Ancora Moraschini, 20-9. Micov, Milano si impone 25-11.



Secondo quarto, Nedovic 30-13 per la squadra di Ettore Messina. Moraschini, 35-32. Micov, 43-33. Gudaitis, Milano prevale di nuovo 45-35. Terzo quarto, Sykes 51-39 per i lombardi. Gudaitis, 55-45. Milano trionfa 55-46.









Migliori realizzatori, nel Milano Moraschini 21 punti, nel Real Madrid Fernandez 16 punti. Nella ventottesima giornata Milano giocherà giovedì 5 marzo alle 21 fuori casa contro gli spagnoli del Valencia, che hanno perso 72-65 in trasferta con i francesi del Villeurbanne.

Quarto quarto, Garuba 56-55 per gli spagnoli. Fernandez, 64-58. Di nuovo Fernandez, 69-63. Tavares, 71-67. Campazzo, 73-67. Ancora Campazzo, 75-70. Il Real Madrid vince questo quarto e 78-73 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Milano. E’ dodicesimo in classifica con 22 punti.Migliori realizzatori, nel Milano Moraschini 21 punti, nel Real Madrid Fernandez 16 punti. Nella ventottesima giornata Milano giocherà giovedì 5 marzo alle 21 fuori casa contro gli spagnoli del Valencia, che hanno perso 72-65 in trasferta con i francesi del Villeurbanne.