Continua il diffondersi di Covid-19 in Europa, con la Francia che ha raggiunto 1191 contagi con 21 decessi. Il Ministero della Salute francese ha rilevato che rispetto alle scorse 24 ore il numero di contagi è cresciuto in maniera esponenziale con 242 nuovi contagi. Nuovi aumenti anche in Spagna, che si appresta a raggiungere la triste quota di 1000 contagi, ferma a 999, con 16 morti segnalati. I maggiori contagi si sono registrati a Madrid e nei Paesi Baschi