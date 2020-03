Serie C, girone C: partite a porte chiuse

Nell’undicesima giornata di ritorno del girone C di Serie C, le partite si giocheranno tutte a porte chiuse per il Coronavirus. Lunedì sera 9 marzo alle 20, 45 il Bari sfiderà in trasferta il Catanzaro nel posticipo televisivo di Rai Sport. La squadra di Vincenzo Vivarini, seconda a 59 punti, a -7 dalla capolista Reggina, dovrà vincere in Calabria per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie B. Nei biancorossi esterni Schiavone e Maita. Regista Laribi. In attacco Antenucci, capocannoniere del torneo con 19 gol, e Simeri.Domenica 8 marzo la Reggina affronterà in trasferta alle 15 il Picerno e cercherà un successo in Basilicata per evitare che il Bari possa avvicinarsi. Il Monopoli giocherà alle 15 allo Stadio “Simone Veneziani” contro la Casertana. La squadra di Giuseppe Scienza dovrà ottenere i tre punti per confermarsi al terzo posto. La Virtus Francavilla Fontana dovrà vedersela domenica 8 marzo alle 17,30 fuori casa contro il Teramo. La squadra di Bruno Trocini dovrà superare gli abruzzesi per restare in zona play off. Il Bisceglie cercherà di prevalere domenica 8 marzo alle 15 allo Stadio “ Gustavo Ventura” sul Catania per abbandonare il terzultimo posto.