Tennis, Coppa Davis: l'Italia supera 4-0 la Corea del Sud e vola alle Finals di Madrid

- A Cagliari nella seconda e ultima giornata del turno preliminare di Coppa Davis di tennis maschile l’Italia ha vinto 4-0 in casa contro la Corea del Sud e si è qualificata per le Finals che si giocheranno a Novembre 2020 a Madrid in Spagna. Nel doppio Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno sconfitto 6-3 6-1 Ji Sungnam e Min Kyu Song. Nel singolare Stefano Travaglia ha superato 6-0 6-1 Yun Seong Chung.Gli incontri si sono giocati a porte chiuse, senza spettatori, per il Coronavirus. Netto e meritato successo per l’Italia di Corrado Barazzutti. Negli ottavi di finale del torneo di tennis di Monterrey in Messico eliminati Lorenzo Giustino, Gianmarco Moroni e Paolo Lorenzi. Giustino ha perso 6-1 6-2 contro il taiwanese Jung. Moroni è stato sconfitto 7-6 6-1 dall’australiano Smith. Paolo Lorenzi è stato superato 6-4 5-7 6-4 dall’americano Blanch. Tra le donne nei quarti di finale del torneo di Lione in Francia Camila Giorgi è stata eliminata 6-2 4-6 6-2 dalla russa Kasatkina.