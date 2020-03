Serie C: il Bari pareggia 1-1 a Catanzaro, è a -9 dalla Reggina

(credits: Ssc Bari Fb)

Nell’undicesima giornata di ritorno del girone C di Serie C il Bari ha pareggiato 1-1 a Catanzaro nel posticipo. La partita si è giocata a porte chiuse per il Coronavirus. Nel primo tempo al 1’ la squadra di Vincenzo Vivarini è passata in vantaggio con Antenucci, tiro in diagonale. Per Antenucci ventesimo gol in questo campionato. Simeri è andato vicino al raddoppio. Il Catanzaro ha aumentato i ritmi di gioco, ma i pugliesi si sono resi insidiosi in contropiede con Maita.Nel secondo tempo al 6’ il Catanzaro ha pareggiato con Kanoutè di testa su cross di Bianchimano. Per il senegalese sesta rete in questo torneo. Nei biancorossi Simeri ha sfiorato il gol. Il Bari è secondo in classifica con 60 punti, a -9 dalla Reggina prima a 69 punti. I calabresi hanno vinto 2-0 fuori casa contro il Picerno.