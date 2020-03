Gas metano nella marina di San Cataldo, domani la presentazione del progetto

LECCE - Si terrà domani 2 marzo alle ore 11.30 presso l’Open Space di Palazzo Carafa la conferenza stampa di presentazione del progetto relativo all’estensione della rete per la distribuzione del gas metano in Località San Cataldo, a cura della società 2i Rete Gas spa - attuale gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Lecce - e delle agevolazioni riservate ai residenti per la realizzazione delle opere necessarie all’allacciamento.Alla conferenza stampa prenderanno parte il sindaco Carlo Salvemini, il vicesindaco Alessandro Delli Noci e per 2i Rete Gas Francesco Paolo Allegretta, responsabile Dipartimento Sud Est e Nicola Panico, responsabile Area Territoriale Brindisi Lecce.I signori giornalisti sono invitati a partecipare.