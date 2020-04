12 nuovi ricoveri ed 1 decesso in Villa Giovanna

- Su 172 tamponi effettuati sono 80 le persone risultate positive, 62 anziani e 18 operatori, nella Rssa Villa Giovanna di Bari. Il bilancio si aggrava con i 12 ospiti che hanno avuto il bisogno del ricovero ospedaliero ed un decesso avvenuto in una struttura Covid. Il personale sanitario all'interno della Rsa può contare dell'aiuto dell'Asl di Bari, intervenuta in via straordinaria, essendo residenza privata, ha spiegato: "Trattandosi di una struttura residenziale privata, la Asl in via straordinaria, sta mettendo a disposizione mezzi, uomini e risorse per supportare la struttura da un punto di vista logistico, assistenziale e diagnostico-terapeutico offrendo, laddove necessario, assistenza igienico sanitaria con i propri specialisti», i quali " stanno monitorando h24 le condizioni di salute degli ospiti, per la maggior parte asintomatici».Inoltre geriatri, pneumologi, radiologi, igienisti e specialisti di medicina interna «sono impegnati quotidianamente nel valutare lo stato clinico dei pazienti, per lo più anziani, con patologie pregresse e per questo con un rischio più elevato di complicanze dovute alla patologia polmonare causata dal Covid 19».Sono stati anche «disposti trattamenti terapeutici reidratanti per i pazienti scompensati da un punto di vista metabolico, eseguite valutazioni cardiologiche, effettuati prelievi e analisi di laboratorio, eseguite radiografie del torace a letto, grazie a ecografi portatili» e «attivate terapie specifiche per il Covid, sia quelle a base di clorochina, che con l’eparina a basso peso molecolare, previa consulenza infettivologica».