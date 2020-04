Zaia: 'Il 4 maggio si riapre". Fontana: "Ripartire veloci, ma con garanzie"

VENEZIA - "Se ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con tutto". Lo ha detto il presidente del Veneto,, aggiungendo che "dal 4 maggio dobbiamo essere tutti pronti con dispositivi, regole, ovviamente negoziati con il mondo delle parti sociali e quello dei datori di lavoro. A me risulta che questo lavoro si stia facendo a livello nazionale con questa prospettiva. Non escludo che alcune attività possono essere anche messe in una griglia di partenza, magari, un po' prima. Immagino che la dead line sia il 4 maggio".Il governatore della Lombardianel suo intervento in Consiglio regionale, ha invitato alla prudenza parlando della ripartenza: "Credo che si debba andare veloci, e in ogni caso noi dobbiamo cercare di far ripartire la vita. Ma la ripresa deve avere come presupposto quello della garanzia della salute dei nostri cittadini. Senza questa garanzia non saremo disposti a fare nulla. Mi auguro che dal 4 maggio si possa cominciare una ripresa graduale". Fra le proposte "scaglionare il lavoro su 7 giorni anziché su 5 e con orari diversi".