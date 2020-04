4 Rsa baresi sotto la lente della Procura

L'operato delle Rsa Don Guanella, della Rssa Villa Giovanna di Bari, del centro Nuova Fenice di Noicattaro e del centro di riabilitazione Giovanni Paolo II di Putignano, in cui si sono registrati una decina di decessi, è finito sotto lente della Procura di Bari che vuol capire se siano state applicate le corrette misure di prevenzione e di sicurezza sanitaria per evitare la diffusone del contagio tra gli anziani degenti e se il personale era dotato di adeguati dispositivi di protezione individuali.Al momento non risultano iscritti indagati, nè ipotesi di reato, ma è stato comunque predisposto da parte dei Carabinieri del Nas il sequestro delle documentazioni all'interno delle strutture e degli uffici dell'Asl Bari, incaricata per i tamponi.