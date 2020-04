47enne salvata da polmone artificiale

Una donna di 47 anni è stata salvata dal Coronavirus grazie ad un polmone artificiale, che in pochi giorni le sta permettendo di recuperare il pieno funzionamento dei propri polmoni, lasciando così la terapia intensiva per quella semi-intensiva. L'operazione è stata eseguita con successo nel Policlinico di Bari, che ha utilizzato il sistema ECMO, composto da ossigenatore ed un riscaldatore di sangue, che permette grazie alla tecnica extracorporale il mantenimento della funzione polmonare, con tecnica extracorporeo ed ventilazione del sangue.Questo tipo di intervento è stato necessario in quanto la paziente aveva manifestato una gravissima diminuzione dell'ossigeno nel sangue. Grande soddisfazione è stata manifestata dal Direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore: "Grazie a un'equipe altamente specializzata e a tecnologie sofisticate siamo in grado di offrire le migliori cure ai pazienti Covid: non solo le terapie convenzionali, ma anche i trattamenti salvavita di avanguardia. L'Ecmo è un'eccellenza della nostra sanità, di cui siamo orgogliosi, che ci consente di offrire risposte ai casi più gravi e di salvare vite”.