Amici '19, Francesco Bertoli: ''La musica mi ha salvato dal bullismo''

Dopo l'esperienza nel talent, il nuovo idolo delle teenagerfa il suo esordio discografico con l'album(pubblicato per Universal Music Italia), un progetto che mette 'a nudo' le emozioni del giovane artista milanese. All'interno del disco troviamo il nuovo singolo “La mia città“, uscito venerdì 10 aprile in radio e, su tutte le piattaforme digitali, accompagnato anche dal videoclip.Sì, assolutamente, da qualche tempo cerco di cogliere l'attimo sempre, con uno sguardo verso il futuro.Buio pesto è un pezzo autobiografico. Mi emoziona sempre, parla della mia infanzia e del bullismo che è un argomento troppo sottovalutato.Purtroppo ne sono uscito pieno di ferite e cicatrici una volta uscito dal contesto scolastico. La passione per la musica mi ha salvato.Che non ho "carattere", semplicemente perchè sono un ragazzo riservato e introverso, è una cosa che mi da veramente fastidio. È un pregiudizio e nient'altro.La chitarra, ho iniziato a suonarla verso i 16 anni per accompagnarmi nelle canzoni che cantavo.Assolutamente, ora so chi sono e cosa voglio. Mi sono messo alla prova.Alla musica, scrivo, suono tutto il giorno e passo il tempo con i miei fan su instagram. Ci teniamo in contatto scambiandoci idee e consigli.