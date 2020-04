- Rilanciare lo Sport per la promozione della pace e per lo sviluppo. Nel periodo di fermo forzato per l'emergenza sanitaria provocata dal diffondersi del Coronavirus, il messaggio di incoraggiamento lanciato da Papa Francesco durante l'Angelus di domenica 5 aprile 2020 attribuisce un maggior significato alla giornata mondiale dello Sport istituita dall'ONU.Ragion per cui il 6 aprile sarà una data semplicemente commemorativa ma anche utile per ricostruire la dimensione umana e sociale dello sport, negli ultimi tempi sin troppo bistrattato da troppi interessi e dalla necessità di dover ottenere, a ogni costo, il successo. La riprogrammazione per il ritorno alla normalità agonistica partirà dalle indicazioni lanciate dal Papa nella domenica delle Palme appena trascorsa?