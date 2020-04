Al supermercato in ordine alfabetico

- In vista delle festività pasquali, il sindaco Carlucci di Acquaviva delle Fonti ha emanato un'innovativa ordinanza che prevede per i cittadini di poter fare la spesa nei supermercati, in ordine alfabetico, per due giorni a settimana, in giorni prestabiliti: il lunedì e giovedì via libera dalla lettera A alla lettera F; il martedì e venerdì dalla lettera G alla lettera O; il mercoledì e sabato dalla lettera P alla lettera Z.Tali restrizioni non riguardano i portatori di disabilità ed i loro accompagnatori, o chi deve usufruire dei servizi delle farmacie o parafarmacie, così come sarà possibile una deroga nel caso in cui ci siano giustificati motivi di lavoro o casi di stretta necessità.