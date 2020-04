Azienda pugliese scende in campo nella lotta contro il Covid-19

I dispositivi di protezione, destinati ad uso civile, vengonoprodottiin conformità al comma 2 dell’art. 16 del D.L. n° 18del 17/03/2020 priva del marchio CE.Le mascherine sono statee continueranno ad esseredonate in beneficienzaadassociazioni locali come Bersaglieri, Carabinieri, Polizia eCaritasche giornalmente garantiscono la sicurezza di tutti noiedin partesarannodestinate alla vendita.Il team di Zero&Co.anche in una situazione complessa sia socialmente che economicamente come quella che stiamovivendo ora,ha saputo reinventarsi facendo leva sul suopuntodi forza: l’esperienza dei suoi lavoratori, tutti uniti perper combattere la diffusione delCOVID-1.

- L’azienda pugliese Zero & Co., specializzata nella produzione di abbigliamento kids, ha risposto all’appello delleistituzioni con un gesto concreto e immediato,coniugando così il desiderio di proattività a una comprovata strategiadei comparti produttivi.L’aziendaha deciso, commenta il CEO Pasquale Vendola ,di dare un concreto aiuto sociale riconvertendo gli impiantiindustriali per la produzione dimascherinefiltranti in tessuto TNT, idrorepellenti e traspirantiMADE INITALY, piùprecisamentenellacittà diTerlizzi, in provincia di Bari.