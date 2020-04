Barletta, la proposta di un giovane barlettano: "Ai balconi appendiamo lenzuoli bianchi in segno di devozione a Gesù"

BARLETTA - La Settimana Santa è giunta anche in questo 2020 e Barletta non potrà radunarsi per le strade ad adorare penitente nostro signore Gesu. In questi giorni più che mai abbiamo bisogno di pregare e chiedere misericordia a nostro Dio che si è fatto uomo, è morto sulla Croce, è risorto per noi.«Cari barlettani per rimanere uniti basta un semplice gesto dal Giovedì Santo dalle ore 18:00 fino al Sabato Santo appendiamo a tutti i nostri balconi lenzuola bianche simbolo del santo sudario e lumini accesi in segno di devozione a Gesù nostro Signore. E da Domenica sostituiamo con drappi colorati a quello bianco per indicare la grande festa dei Cristiani la Santa Pasqua».