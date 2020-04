Basket: Europei rinviati al 2022 per la contemporaneità con i tornei pre olimpici

Gli Europei di basket maschile sono stati rinviati al 2022. Si dovevano disputare nel 2021. Lo ha deciso la FIBA, la Federatione Internazionale Basket Association, per evitare la contemporaneità con i tre tornei preolimpici che si svolgeranno dal 22 Giugno al 4 Luglio 2021. Uno di questi tornei si giocherà a Milano al “Forum” di Assago.L’Italia parteciperà di diritto a questo torneo pre olimpico, come paese organizzatore. Le squadre che vinceranno i tornei pre olimpici, parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo in Giappone che sono state rinviate per l’emergenza Coronavirus dal 2020, al 2021. Il presidente della Fip, la Federazione Italiana Pallacanestro maschile Gianni Petrucci, ha ringraziato la FIBA per aver confermato l’assegnazione di uno dei tre tornei preolimpici a Milano.