Covid-19, Pallamano: annullati i campionati di A/1 e A/2

(credits: Pallamano Conversano Fb)



Sono stati annullati i Campionati di A/1 e A/2 di pallamano maschile per l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il presidente della FIGH, la federazione Italiana pallamano, Pasquale Loria. Nessuna squadra retrocederà dall’A/1 in A/2 e dall’ A/2 in B. Ci saranno 3 promozioni dall’A/2 in A/1. Saliranno in A/1 maschile il Siracusa, il Cingoli e il Molteno.Nella prossima stagione in A/1 maschile giocheranno 17 squadre. A Maggio la federazione pallamano deciderà se fare disputare a porte chiuse a Giugno una final four in A/1 maschile tra il Conversano, il Cassano Magnago il Bolzano e il Sassari, per assegnare lo scudetto. Dipenderà dall’evoluzione del Covid 19. Se non sarà possibile giocare i play off scudetto con 4 squadre, il titolo in questa stagione, non sarà assegnato. Il presidente della FIGH, la federazione pallamano maschile Pasquale Loria ha scelto di annullare i tornei di A/1 e A/2 maschile per garantire e tutelare la salute di giocatori, allenatori giornalisti e spettatori.