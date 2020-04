- Grave incidente domestico a Lequile, in provincia di Lecce, dove un bambino di due anni ha subito ustioni di secondo grado, sul viso, causato dal versamento accidentale di olio bollente.Subito la corsa in ospedale del 118 al Perrino di Brindisi, dove viene monitorato ma non è in pericolo di vita, ma non si esclude il suo possibile trasferimento al Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove verrebbe sottoposto ad un intervento maxillo-facciale.Nel frattempo i carabinieri del Nucleo operativo di radio mobile di Lecce si sono recati a casa del piccolo per le indagini di rito.