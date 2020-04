Bollo auto, Abaterusso: “Urgente intervenire per sospendere o rateizzare il pagamento”

“Il Presidente Emiliano e la Giunta regionale provvedano alla sospensione del pagamento del bollo auto, così come fatto in altre regioni d’Italia, o alla sua rateizzazione”. È quando chiede il Consigliere regionale Ernesto Abaterusso (Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia).“In un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo, sarebbe una decisione di buon senso quella di compiere scelte che possano alleviare, almeno in parte, le difficoltà economiche delle famiglie generate dalla pandemia legata al Coronavirus. Chiedo pertanto al Presidente Emiliano di intervenire con urgenza per dare un segnale forte e importante alla popolazione pugliese, anche a fronte delle norme nazionali che danno alle Regioni la possibilità di agire direttamente” conclude Abaterusso.