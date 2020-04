Calano i numeri delle assicurazioni auto e moto, ma la copertura assicurativa è necessaria

Nel mese di marzo si è registrato un calo delle immatricolazioni delle auto, con una percentuale che ha raggiunto addirittura l'85,4% in meno rispetto all'anno scorso, come comunicato dallo stesso Ministero dei Trasporti.

A questi dati si affianca una notevole contrazione anche delle prime assicurazioni per auto e moto, calate rispettivamente dell'86,1% e del 62,1% rispetto ad un anno fa.Con meno immatricolazioni è naturale che ci siano anche meno, ma in questo periodo risalta agli occhi anche un altro fenomeno, quello del mancato rinnovo delle polizze già attive.Questa situazione in parte può essere spiegata col fatto che molti assicurati stanno usufruendo del periodo di tolleranza garantito dal Governo, che estende da 15 a 30 giorni la validità dell'obbligatoria.Molti automobilisti hanno quindi deciso di posticipare il periodo di rinnovo, evitando così di effettuare delle spese in anticipo, almeno fino a quando non potranno circolare liberamente.Tuttavia è anche vero che altri assicurati, scaduto il periodo di tolleranza, decidono ugualmente di non rinnovare il contratto.Si tratta però di un comportamento imprudente poiché, in caso di controlli, il proprietario rischia sanzioni pecuniarie piuttosto pesanti e addirittura il sequestro del mezzo.Il fatto di non utilizzare l'auto non mette al riparo da rischi, soprattutto se viene parcheggiata in una strada pubblica. Se infatti dovesse provocare un incidente, magari a causa di un cedimento del freno a mano, il proprietario sarebbe costretto a sobbarcarsi tutti i danni materiali ed immateriali. L'unica soluzione sarebbe quella di parcheggiare la vettura in un box privato, fino a quando non sarà terminato il blocco.É quindi necessario sottoscrivere una nuova polizza o rinnovarla, per restare tutelati e rispettosi delle normative di legge.Molti utenti preferiscono rivolgersi alle, che risultano più comode e flessibili rispetto a quelle tradizionali.Tra i gruppi più affidabili del settore c'è, che mette a disposizione dei suoi clienti un preventivatore facile da usare per ricevere rapidamente un preventivo assicurazione auto completo e trasparente.L'interfaccia del sito è estremamente intuitiva, ed aiuta gli utenti a scegliere lepiù consone e adatte alle loro necessità.Da considerare poi come un attestato di rischio virtuoso, unito ai dati relativi a stile e comportamento alla guida, potrebbero comportare ribassi ai premi al momento del rinnovo, con la compagnia pronta a riconoscere un premio economico ai guidatori corretti e prudenti al volante.I prezzi dellestanno subendo una forte contrazione, quello attuale potrebbe essere il momento ideale per sottoscrivere un contratto di polizza, riducendo così l'impatto sul budget familiare.