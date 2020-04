Covid-19: annullati gli Europei di Atletica leggera

Sono stati cancellati gli Europei di Atletica leggera maschile e femminile per il Covid 19. Si dovevano svolgere allo Stadio “Charlety” di Parigi in Francia dal 25 al 30 Agosto. Lo hanno comunicato il Comitato organizzatore locale di Parigi 2020, il LOC e la Federazione Francese di Atletica, la FFA.Il presidente della Federazione di Atletica Leggera Francese Andrè Giraud ha dichiarato: ”Anche se è un dispiacere per tutti è stato saggio aver deciso l’annullamento di questo evento”. La Federatletica della Francia rimborserà i biglietti agli spettatori che li avevano acquistati.Gli Europei non si potranno disputare nemmeno nel 2021 perché l’anno prossimo si svolgeranno le Olimpiadi di Tokyo in Giappone, che quest’anno sono state rinviate per l’emergenza Coronavirus.