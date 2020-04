Carmen Di Pietro si racconta: ''In tv sono me stessa, senza maschere''

Ironica, schietta ma soprattutto se stessa, senza filtri. Carmen Di Pietro ci racconta la sua vita in quarantena assieme ai due figli, Carmelita e Alessandro, nella sua casa romana. La showgirl ha conquistato il popolo del web con i suoi video esilaranti, con la complicità della figlia Carmelita.Con mia figlia Carmelita, ci divertiamo a fare pasticci in cucina. Lei, divertita, mi riprende con il cellulare e così abbiamo deciso di condividere la nostra quarantena con le persone che mi seguono e ci facciamo delle grandi risate. Non li studiamo prima, ci vengono naturali, come il video mentre io cerco di aprire un cocco e la signora del quartiere in cui abito, mi urla contro dicendo che faccio casino. Ma erano solo le cinque del pomeriggio,Non sono una grande esperta ai fornelli. Insieme alla mia Carmelita ci dilettiamo in cucina e cuciniamo dai primi ai secondi. Lei dice che io non sono brava in cucina, ma alla fine, mangiano sempre tutto ciò che preparo.Ci piace guardare soprattutto i telegiornali e in questo periodo, bisogna informarsi per prevenire il coronavirus. Poi ci piace guardare le serie televisive, film, ma poi, ad un certo punto, mi addormentoSono una mamma dolce e apprensiva, mi piace scherzare e divertirmi insieme a loro. Sono la mia vita.No, sono single ormai da parecchio tempo. Chissà ,forse un giorno arriverà anche per me l'amore. Ricevo molti messaggi e attenzioni da parte di molti uomini, ma non esco col primo che capita.Certo, come no. Ci sono quelli che mi fanno i complimenti con educazione e garbo, altri che sono volgari. Ecco, questa gente qui la blocco immediatamente.Sì, questo soggetto continuava a scrivermi volgarità da qualsiasi profilo fake che si creava. Mi tartassava con foto, frasi e volgarità. Ho denunciato l'accaduto ma soprattutto ne ho parlato molto, senza aver paura. Mi è servito tanto.Io sono me stessa, dico sempre quello che penso. Sono allegra, positiva e vitale. Odio quelle persone che si piangono addosso. La vita deve essere vissuta.Certo che sì, non mi interessa di quello che dice la gente sul mio conto. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, io sono così come sono, senza maschere.Mi dedico alla radio. Conduco un programma 'The Morning Show' per Radio Globo insieme a tre colleghi. Tre ore di divertimento e spensieratezza, ironia e tante risate. Seguiteci!