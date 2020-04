CEI, processioni dei misteri sdoppiate a settembre

La CEI è al lavoro per "recuperare" il rito della Processione dei Misteri, tradizionalmente collocato all'interno del Venerdì Santo. E' quanto anticipato al Giornale di Puglia da fonti vicine alla Conferenza Episcopale Italiana, a 8 giorni di distanza della giornata precedentemente menzionata.L'organismo dei Vescovi italiani pensa ad uno sdoppiamento che vedrebbe il 14 settembre, in concomitanza con la Festività dell'esaltazione della Croce, lo svolgimento della processione di Cristo Crocifisso e il 15 settembre, per la concomitante memoria liturgica dell'Addolorata, il passaggio della rispettiva statua lungo le principali strade delle città italiane.Ma entrambe le processioni - precisa la CEI - si svolgeranno solo se le condizioni igienico-sanitarie legate alla pandemia del Covid-19 lo consentiranno per le date sopra richiamate.