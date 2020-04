Coronavirus: M5S, "Protezione civile pugliese implementi monitoraggio DPI distribuiti sul territorio"

BARI - “Abbiamo cercato di avere dati precisi sulla reale situazione dei dispositivi di protezione individuale in Puglia, ma la Protezione Civile Regionale per ora, purtroppo, non è trasparente, con la pubblicazione dei dati, a differenza di quella nazionale. È necessario assicurare una tracciabilità della distribuzione dei dispositivi inviati alla Regione dalla Protezione Civile nazionale e di quelli che la stessa Regione reperisce autonomamente”. È quanto dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, firmatari di una proposta per il monitoraggio e la trasparenza della distribuzione alle strutture sanitarie pugliesi delle mascherine e delle attrezzature, inviata oggi alla Protezione Civile Regionale e al Dipartimento Salute.“Abbiamo espressamente chiesto alla Protezione civile Regionale e al Dipartimento Salute di implementare un sistema di monitoraggio della distribuzione sul territorio di ciascuna tipologia di dispositivi di protezione e attrezzature a ogni ospedale e struttura sanitaria e di rendere pubblica questa distribuzione esattamente come la Protezione Civile nazionale ha già fatto.”“Se adottassimo lo stesso modello - proseguono i consiglieri - sarebbe possibile fornire un monitoraggio preciso della distribuzione delle forniture consegnate alle ASL e ad altri soggetti e delle quantità disponibili e permettere un maggiore controllo delle fasi di approvvigionamento e distribuzione. Garantire la trasparenza e la tracciabilità significa poter monitorare il fabbisogno reale e poter dunque assicurare i DPI al personale sanitario, in prima linea in questa battaglia e con le armi spuntate”.