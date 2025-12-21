Maltempo in Puglia: piogge e temporali, scatta l’allerta gialla

BARI - Scatterà dallee durerà per lel’allerta meteo diramata per la

Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, ma puntualmente moderati sui settori ionici.

In relazione alle condizioni meteorologiche attese, la Protezione Civile ha disposto allerta gialla per rischio idrogeologico sui bacini del Lato e del Lenne, dove non si escludono criticità localizzate legate al deflusso delle acque e a possibili allagamenti.

Si raccomanda particolare attenzione nelle aree più esposte, soprattutto lungo i corsi d’acqua minori e nelle zone depresse, e di limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense delle precipitazioni.

Le autorità invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare comportamenti prudenti.