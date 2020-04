Coronavirus, Speranza incontra generale dei Nas Lusi: “Apprezzamento per lavoro encomiabile”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha incontrato oggi il generale dei Carabinieri dei Nas, Adelmo Lusi. Speranza ha voluto ringraziare il generale per il lavoro di intensa indagine ispettiva svolto in queste settimane, in raccordo con il ministero della Salute.E’ particolarmente rilevante l’attività di ispezione fatta sulle Rsa presenti su tutto il territorio nazionale. Il ministro ha anche apprezzato l’opera di verifica sui dispositivi di protezione individuale, di vigilanza sul commercio online e di controllo sul rispetto delle norme contenute nei Dpcm. “Il lavoro sulle residenze sanitarie assistenziali è prezioso. In un momento così difficile è importante sapere di poter contare sempre sulle straordinarie competenze e professionalità dei Nas”, ha dichiarato Speranza al termine del colloquio.