Coronavirus, Tennis: si gioca solo in Svezia

Nel tennis si gioca solo in Svezia. Venerdì 10 Aprile si disputerà a Stoccolma un torneo giovanile con sedici partecipanti, tutti svedesi, otto tennisti e otto tenniste. Si giocherà nella “Jarfalla Arena”. Gli incontri si svolgeranno dalle 16 di pomeriggio alle 19 di sera. In campo ci saranno tutti tennisti e tenniste sconosciuti.L’unico noto è Leo Borg, il figlio di Bjorn Borg, un campione di tennis svedese degli anni settanta e ottanta. Saranno rispettate le condizioni sanitarie necessarie previste per tutelare la salute di tennisti, tenniste giornalisti e spettatori per l’emergenza Coronavirus.In Italia si dovrebbe giocare il 20 luglio il torneo Under 15 di Schio in provincia di Vicenza. In dubbio i tornei Under 18 di Salsomaggiore Terme in provincia di Parma, di Prato in provincia di Firenze e il torneo Bonfiglio di Milano, che sono in calendario a Giugno.