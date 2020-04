Coronavirus, Tennis: sospesi i tornei ATP e WTA fino al 13 Luglio

Sospesi fino al 13 Luglio i tornei di tennis maschili e femminili per il Covid 19. Lo hanno deciso l’ATP e la WTA. Salterà gran parte della stagione sulla terra rossa e sull’erba. Sono stati annullati 21 tornei maschili e 20 tornei femminili. Il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi ha dichiarato :” L’emergenza Coronavirus non ci ha lasciato nessuna alternativa alla sospensione dei tornei.La sicurezza dei tennisti è la priorità. Si riprenderà quando sarà possibile e non ci sarà più nessun rischio, speriamo dal 14 Luglio”. Il presidente della WTA Steve Simon ha detto:”Dobbiamo proteggere la salute delle tenniste, degli allenatori dei giornalisti e degli spettatori. Lavoreremo per ritornare a giocare a tennis”.Si dovrebbe disputare il torneo di tennis maschile di Newport negli Stati Uniti d’America nella terza settimana di Luglio. Sarà molto probabile giocare a Gstaad in Svizzera per i tennisti e le tenniste dal 20 al 26 Luglio.